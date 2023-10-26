Vergisiz cep telefonu şartları Resmi Gazete'de! Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon yaş sınırı kaç? İşte vergisiz cep telefonu modelleri
'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen üniversiteli gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışında, 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Peki, vergisiz telefon modelleri neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satılacak, başladı mı? İşte, KDV ve ÖTV'siz telefon satışında tüm merak edilenler...
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği teknolojik cihaz ve internet desteğinin detayları netleşti. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi 1 Kasım itibarıyla destekten faydalanmaya başlayabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine yönelik detaylar da belli oldu. Örgün eğitimde okuyan 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin faydalanabileceği destek ile fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu veya tablet vergisiz olarak satın alınabilecek.
Gençlere verilecek teknoloji desteği ve 10 gigabayt ücretsiz internete ilişkin merak edilen soruların cevapları şu şekilde:
TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerinin her biri, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden faydalanabilecek.
AÇIKÖĞRETİM YA DA İLK VE ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLER DESTEKTEN FAYDALANABİLECEK Mİ?
Hayır. Destekten yalnızca örgün eğitimdeki yükseköğretim öğrencileri faydalanabilecek.
DESTEK MİKTARI NE KADAR OLACAK?
Söz konusu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.
TELEFON YA DA BİLGİSAYAR NASIL ALINABİLECEK?
Destekten faydalanabilecek öğrencilere birer şifre tanımlanacak. Bu şifrenin tanımlanmasına ilişkin yöntem Gençlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında çalışılmaya devam edilirken, edinilen bilgiye göre şifreler Gençlik Bakanlığı'na ait "Gencizbiz" portalı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak. https:// gencizbiz.gsb.gov.tr portalına E-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.
İKİNCİ EL CİHAZLAR DESTEK KAPSAMINDA MI?
Hayır, ikinci el cihazlar destek kapsamı dışında tutulacak.
ŞİFRE ALDIKTAN SONRA SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Gencızbız portalı üzerinden kendilerine tanımlanan şifreyi alan üniversite öğrencileri, bu şifre ile online mağazalar ya da fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon ya da bilgisayarları satın alabilecekler. Satın alma esnasında ücreti vergi dahil olarak ödeyecek olan öğrenciler daha sonradan vergi iadelerini geri alacaklar.
TELEFON SATIN ALIMINDA TAKSİT OLACAK MI?
Kredi kartıyla telefon satın alımlarında taksit yasağı bulunuyor. Yani öğrencilerin nakit ya da kredi kartına tek çekim olarak telefonları almaları gerekecek.
VERGİSİZ OLARAK ALINABİLECEK TELEFON MARKA VE MODELLERİ HANGİLERİ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de üretim yapan 13 yerli ve yabancı markanın vergi desteğinden faydalandırılacağını açıkladı. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtilirken, fiyatı 9.500 TL'ye kadar olan ve vergisiz olarak alınabilecek bazı marka ve modeller şu şekilde: Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33; Xiaomı (Redmi): 12C, 10, 12, Note 12; General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro; Reeder: S23 pro max; Omix: X3, X5, X400, X600, X700; Casper (Via): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus.
VERGİSİZ OLARAK ALINABİLECEK BİLGİSAYARLAR HANGİLERİ?
Teknolojik cihaz desteği kapsamında isteyen üniversite öğrencisi hakkını bilgisayar alımından yana da kullanabilecek. Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modelleri gibi onlarca bilgisayarın dahil olması bekleniyor.
HEM TELEFON HEM DE BİLGİSAYAR ALABİLİR MİYİM?
Öğrencilerin her biri yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden yararlanabilecek. Yani öğrenciler telefon ya da bilgisayardan yalnızca birini vergisiz olarak alabilecek.
ALDIĞIM ÜRÜNÜ BAŞKASINA VEREBİLİR MİYİM?
CEP telefonunu vergisiz almaya hak kazanan kişiler en az 2 yıl süreyle telefonları kendileri kullanacak. Şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı gecikme oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanan kişiden geri alınacak.
10 GİGABAYT İNTERNET DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANILACAK?
KAPSAMA giren 7 milyona yakın öğrenci için sağlanacak internet desteği bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 gigabayt olacak şekilde yıllık 120 gigabayt olacak. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatta kullanılabilecek.
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