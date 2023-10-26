Vergisiz cep telefonu şartları Resmi Gazete’de! Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz telefon yaş sınırı kaç? İşte vergisiz cep telefonu modelleri





DESTEK MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

TELEFON YA DA BİLGİSAYAR NASIL ALINABİLECEK?

Destekten faydalanabilecek öğrencilere birer şifre tanımlanacak. Bu şifrenin tanımlanmasına ilişkin yöntem Gençlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında çalışılmaya devam edilirken, edinilen bilgiye göre şifreler Gençlik Bakanlığı'na ait "Gencizbiz" portalı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak. https:// gencizbiz.gsb.gov.tr portalına E-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.