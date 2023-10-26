Fahiş aidatlarla ilgili düğmeye basıldı! Üç bakanlıktan ortak çalışma

"SİTE YÖNETİMİ MESLEK HALİNE GELDİ"

Günümüzde apartman ya da sitelerin yönetilirken, bilgili, deneyimli kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemde özellikle birçok yerde toplu yaşama geçişle beraber bu sektörün de bir meslek haline geldiğini söyleyebiliyoruz.

"YÜZDE 65'İ PERSONEL GİDERİ OLARAK YANSITILIYOR"

Yaşanan aidat artışları özellikle personel giderleri başlığında söz konusu oluyor. Çünkü yaklaşık giderlerin yüzde 65'i personel gideri olarak aslında aidatlara yansımaktadır. Bu açıdan baktığımızda asgari ücretlerde yaşanan artışlar tabi ki aidatlara da yansımış oluyor.