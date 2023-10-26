Son dakika: Piyasaların merakla beklediği haber! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Piyasalar gözünü Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonuçlarına çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı.
YÜZDE 30'DAN YÜZDE 35'E YÜKSELTİLDİ
TCMB Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir" denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.
DOĞRUDAN YATIRIMLAR
Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.
YÜZDE 5 HEDEFİ
Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
GEÇEN AY YÜZDE 25'TEN 30'A YÜKSELTİLMİŞTİ
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.
EKONOMİSTLERDEN İLK DEĞERLENDİRMELER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarırken, analistler, atılan adımın enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirtti.
Para Politikası Kurulunun (PPK) yayınladığı duyuruda, politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği bildirildi.
Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtilen duyuruda, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı ifade edildi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çıkarılacağını tahmin etmişti.
"GELECEK 12 AY İÇİN HESAPLANAN REEL FAİZ YÜZDE EKSİ 2,2 İLE ÖNCEKİ AYA GÖRE BELİRGİN ŞEKİLDE İYİLEŞTİ"
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi TCMB'nin politika faizini beklentilere paralel artırmasının Türk lirası açısından nötr bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar sonrası mevcut politika faiz oranı (yıllık bileşik) ile gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak hesaplanan reel faizin yüzde eksi 12,2 ve beklenen enflasyona göre (gelecek 12 ay) hesaplanan reel faizin de yüzde eksi 2,2 seviyesi ile önceki aya göre belirgin iyileştiğini hesaplıyoruz." dedi.
Politika faizi 500 baz puan artırılırken faiz koridorunun genişliğinin 600 baz puan olarak korunduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, ortalama fonlama maliyeti ve haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 35 seviyesinde oluşmasının beklenebileceğini ifade etti.
Bürümcekçi, faizlerde atılan adımların belirgin olması ve devamının geleceğine yönelik sinyaller verilmesinin nihai politika faizine ilişkin beklentileri yukarı çekmeye devam ettiğini dile getirerek, "Bu karar öncesinde bankacılık sisteminde yeniden likidite fazlası oluştuğu görülürken, bankaların Kur Korumalı Mevduat (KKM) hedeflerini tutturması ve kredi talebindeki azalış nedenleriyle mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladığı yönünde haberler izlenmektedir." ifadesini kullandı.
Finansal koşullardaki sıkılaşmayla çelişecek yöndeki gelişmeleri engellemek amacıyla TCMB'nin yeni miktarsal sıkılaşma ve KKM dönüşüm hedeflerini güncelleme gibi kararlar da alabileceğini düşündüğünü söyleyen Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Karar metninde de bu yönde sinyaller verilmiştir. Önümüzdeki dönemde kurlarda kontrollü ve ılımlı değer kaybının süreceği varsayımıyla enflasyonda aylık artış eğiliminin zayıflamasını sürdürmesini beklerken, buna karşılık yıllık enflasyon seyrinin mayıs sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyacağını düşünüyoruz. Politika faizinin reel olarak seviyesi açısından kritik olan ve son durumda yüzde 45 civarında bulunan gelecek 12 ay enflasyon beklentisinin ise daha fazla yükselmesini beklemezken, baz etkisiyle ılımlı düşüş eğilimine geçmesi de sürpriz olmayacaktır. Bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki aylarda yüzde 40'a ulaşmasıyla faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını bekliyoruz."
"KARAR PİYASALAR AÇISINDAN NÖTR, ENFLASYONLA MÜCADELE AÇISINDAN POZİTİF "
Alnus Yatırım araştırma direktörü Volkan Dükkancık da kararın piyasa açısından "nötr" olduğunu belirterek, "Piyasa kendi dinamikleri içinde harekete devam edecektir." dedi.
Piyasa beklentisinin 500 baz puanlık artış yönünde olduğunu dile getiren Dükkancık, borsanın ve şirketlerin faiz yükünü ciddi olarak hissetmeye başladığı bu dönemde 250 baz puanlık artışın borsa açısından daha makul olabileceğini söyledi.
Dükkancık, TCMB'nin bu kararla sıkı duruşunu koruyarak önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "250 baz puanlık bir artış piyasalar açısından mevcut politikalardan dönüş olarak algılanabileceğinden dolayı istenmeyen bir tablo yaratabilirdi. Bu bağlamda faiz kararını piyasalar açısından nötr, enflasyonla mücadele açısından pozitif bir hamle olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.
3 FAİZ TOPLANTISI KALDI
Merkez Bankası 2023 yılında Ekim ayı hariç 2 Para Politikası toplantısı daha gerçekleştirecek.
-26 Ekim 2023
-23 Kasım 2023
-21 Aralık 2023
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