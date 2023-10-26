Son dakika: Piyasaların merakla beklediği haber! Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu

"GELECEK 12 AY İÇİN HESAPLANAN REEL FAİZ YÜZDE EKSİ 2,2 İLE ÖNCEKİ AYA GÖRE BELİRGİN ŞEKİLDE İYİLEŞTİ"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi TCMB'nin politika faizini beklentilere paralel artırmasının Türk lirası açısından nötr bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar sonrası mevcut politika faiz oranı (yıllık bileşik) ile gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak hesaplanan reel faizin yüzde eksi 12,2 ve beklenen enflasyona göre (gelecek 12 ay) hesaplanan reel faizin de yüzde eksi 2,2 seviyesi ile önceki aya göre belirgin iyileştiğini hesaplıyoruz." dedi.

Politika faizi 500 baz puan artırılırken faiz koridorunun genişliğinin 600 baz puan olarak korunduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, ortalama fonlama maliyeti ve haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 35 seviyesinde oluşmasının beklenebileceğini ifade etti.

Bürümcekçi, faizlerde atılan adımların belirgin olması ve devamının geleceğine yönelik sinyaller verilmesinin nihai politika faizine ilişkin beklentileri yukarı çekmeye devam ettiğini dile getirerek, "Bu karar öncesinde bankacılık sisteminde yeniden likidite fazlası oluştuğu görülürken, bankaların Kur Korumalı Mevduat (KKM) hedeflerini tutturması ve kredi talebindeki azalış nedenleriyle mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladığı yönünde haberler izlenmektedir." ifadesini kullandı.