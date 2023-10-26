Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan iş insanları ile Mısır’a çıkarma

MISIR İLE TİCARETTE İLERİ ADIMLAR

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Bakanlıkça organize edilen geziye, ülkenin önde gelen iş insanlarından oluşan ticaret heyeti de katılacak. 10'u sivil toplum kuruluşu başkanı olmak üzere 113 iş insanının dahil olduğu ziyaret programında, Türkiye ile Mısır iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.