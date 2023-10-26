İstanbul’un havalimanlarına yoğun ilgi: 9 ayda 85,5 milyondan fazla yolcu uçtu

İSTANBUL HAVALİMANI'NI KULLANAN YOLCU SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı ocak-eylül döneminde 57 milyon 973 bin 944 yolcuyu ağırladı.

Bu yolculardan 14 milyon 201 bin 646'sı iç, 43 milyon 772 bin 298'i ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nı geçen yılın aynı döneminde 47 milyon 633 bin 475 yolcu kullanmıştı. Bu yolculardan 12 milyon 238 bin 875'i iç, 35 milyon 394 bin 600'ü ise dış hatlardan uçmuştu.

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısını önceki yıla göre 10 milyon 340 bin 469 kişi artırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yaklaşık yüzde 22 arttığı hesaplandı.

Bu yılın 9 ayındaki yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 16, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi.