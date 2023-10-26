Merkez Bankası’nın rezervlerinde büyük artış! 1 haftada 1 milyar 617 milyon dolar...





Brüt döviz rezervleri 740 milyon dolar azalarak 83 milyar 307 milyon dolardan 82 milyar 567 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 20 Ekim haftasında 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

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