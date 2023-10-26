ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 26 Ekim (Bugün) altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Piyasaların beklediği karar açıklandı! Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatlar...
"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Peki, 26 Ekim (Bugün) altın fiyatlarında son durum ne? İşte, gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatlar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA?
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırdı. Merkez Bankası, faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (26 EKİM 2023)
Altın fiyatları, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.789,70 TL üzerinden yapan gram altın 1.798,19 liradan alınıyor, 1.798,52 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 12.023,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.949,00 liradan alınıyor, 12.077,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 6.036.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.993,00 liradan alınıyor, 6.063,00 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 3.018,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ekim itibarıyla 2.987,00 liradan alınıyor, 3.032,00 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Tam altın 26 Ekim günü 11.738.6 alış, 11.972.19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI EKİM 2023!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası faiz karar metninde şu ifadelere yer verildi:
"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
"DEZENFLASYON SÜRECİNİN KISA SÜREDE TESİSİ İÇİN FAİZ ARTIŞI YAPILDI"
Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır.
"PETROL FİYATLARI ENFLASYON İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"
Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.
Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.
"POLİTİKA FAİZİ, ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ GERİLETECEK"
Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."
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