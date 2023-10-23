Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! İsrail-Hamas savaşı piyasaları ne yönde etkileyecek?

2150 BAZ PUAN ARTTI

TCMB, seçimlerin ardından ekonomi kadrosunun değişmesiyle beraber düşük faiz politikasından vazgeçmişti. Haziran ayında, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında 650 baz puanlık artırım yapılarak faiz oranı yüzde 15'e çıkarılmıştı. Faiz artırımları; temmuz ayında 250, ağustosta 750, eylülde ise 500 baz puan ile devam etmişti. Böylece mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8.5 seviyesinde olan faiz, 2150 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çıkarıldı.