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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İsrail-Hamas savaşı piyasaları ne yönde etkileyecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! İsrail-Hamas savaşı piyasaları ne yönde etkileyecek?

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan piyasalar da etkilenirken Merkez Bankası faiz kararını 26 Ekim Perşembe günü yapılacak toplantının ardından açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 26 Ekim Perşembe günü toplanacak.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

2150 BAZ PUAN ARTTI

TCMB, seçimlerin ardından ekonomi kadrosunun değişmesiyle beraber düşük faiz politikasından vazgeçmişti. Haziran ayında, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında 650 baz puanlık artırım yapılarak faiz oranı yüzde 15'e çıkarılmıştı. Faiz artırımları; temmuz ayında 250, ağustosta 750, eylülde ise 500 baz puan ile devam etmişti. Böylece mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8.5 seviyesinde olan faiz, 2150 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çıkarıldı.

AVRUPA'NIN FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Haftanın bir diğer önemli faiz kararı Euro Bölgesi'nden gelecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB), perşembe günü politika faizi kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'da faiz oranı, eylül ayındaki toplantıda 250 baz puanlık artırımla yüzde 4.50'ye yükseltilmişti.

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