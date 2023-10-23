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Gabar'da petrol fışkırıyor: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Gabar’da petrol fışkırıyor: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Son dakika haberleri... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO), Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı bildirildi.

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