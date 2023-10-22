Türkiye karakış için hazırlıkları tamamladı! Doğal gaz depoları yüzde 100 dolu





MAĞARA SAYISI 52'YE ÇIKIYOR



Mevcutta 12 mağarada depolanan doğal gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın da devreye alınması ile doğal gaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.