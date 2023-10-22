Türk balıkçılardan ’Omega 3’ operasyonu! Kutuplara açılacaklar

Kutuplar ile ilgili de çalışma yaptıklarına dikkat çeken Atalay, "Kutuplarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, kutuplara da göndermemiz lazım. Kutuplarda balık yok ama oralarda krill var, krilli avlayıp yağını getirirseniz ve ya küçük küçük haplarda satarsanız muazzam bir gelir elde ediyorsunuz. Bizim balıkçılığımızın önemli bir çıkış noktası da bu av gücümüzü diğer sulara aktarmak olacaktır" dedi.