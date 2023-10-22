Türk balıkçılardan 'Omega 3' operasyonu! Kutuplara açılacaklar
Türk balıkçıları kutuplara açılacak ve krill adı verilen küçük deniz canlılarını avlayabilecek. Bunların yağı alınarak Türkiye'ye getirilecek, işlenerek iç piyasaya verilecek ya da ihraç edilecek. Son yıllarda tüm dünyada son derece popüler bir ürün haline gelen krill yağı omega 3 açısından çok zengin.
TBMM Balıkçılık Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Türk balıkçılarının uluslararası sulara açılması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Atalay, okyanus balıkçılığının 5 kat daha fazla gelir sağladığının altını çizerek, "Bunu AB, Rusya, Çin, ABD yapmış. Biz de yeni yapmaya başladık" dedi.
Kutuplar ile ilgili de çalışma yaptıklarına dikkat çeken Atalay, "Kutuplarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, kutuplara da göndermemiz lazım. Kutuplarda balık yok ama oralarda krill var, krilli avlayıp yağını getirirseniz ve ya küçük küçük haplarda satarsanız muazzam bir gelir elde ediyorsunuz. Bizim balıkçılığımızın önemli bir çıkış noktası da bu av gücümüzü diğer sulara aktarmak olacaktır" dedi.
TÜRK BALIKÇILARI ULUSLARASI SULARDA
Atalay'ın verdiği bilgiye göre, Türk balıkçılarının başka ülkelerde de avlanması amacıyla çaba harcanıyor. Bunun için Moritanya ve Fas gibi 15 ülkeyle balıkçılık konusunda anlaşma veya mutabakat zaptı imzalanırken, aralarında Ekvator Ginesi ve Madagaskar'ın da bulunduğu 12 ülkeyle görüşmeler devam ediyor.
Bugüne kadar yaklaşık 100 Türk balıkçı gemisi, başta Moritanya ve Gürcistan olmak üzere Gine Bissau, Umman gibi ülkelerin kara sularında avcılık faaliyeti gerçekleştiriyor.
KRİLLİN YARARLARI
Karidese benzer bir deniz canlısı olan krillden yağ elde ediliyor. Son yıllarda tüm dünyada son derece popüler bir ürün haline gelen krill yağı omega 3 açısından çok zengin. Krill yağı kolesterolü düşürüyor, beyin yaşlanmasını geciktiriyor, yaşlanma etkilerini azaltıyor. İltihaplanma ve ödemi yok ediyor. Halsizliği önlerken, göz sağlığına da iyi geliyor.
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