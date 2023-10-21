Konut ve otomobil alımında yeni dönem! Düzenleme yürürlüğe giriyor! Gözler 1 Kasım’da...

TOPRAKLARI 1.7 MİLYAR ÜMMET ADINA BEKLİYORLAR



Filistin'de yaşanan olaylara değinerek konuşmasına başlayan Ömer Bolat, "O kardeşlerimizin çok özel bir durumu var. Onlar 1.7 milyar Müslüman adına kutsal toprakları, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü bekliyorlar. Bazılarının yaptığı gibi ben rahata gideyim, konfora gideyim, terk edeyim, şu ülkelere göç edeyim gibi bir yaklaşımda bulunmuyorlar. O toprakları 1.7 milyar ümmet adına bekliyorlar. Bizim her zamankinden daha fazla onları desteklememiz lazım. 7 Ekim'den bu yana olan hadise artık bir mücadele, bir savaş değil, bir insanlık suçu. Sivillere, sivil yerleşim bölgelerine yönelik bir öldürme, yok etme ve insanlık suçu haline geldi. Bunun en uç noktasında cami, okul hatta kiliseye varıncaya kadar hedef gözetmeksizin aşırı bir orantısız güçle bombalama, yakma, yıkma eylemi yapılıyor. Bugün Gazze'nin yüzde 30'u tamamen yıkılmış vaziyette" ifadelerini kullandı.