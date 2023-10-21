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Emekli ve memur zammında tahminler belli oldu! Enflasyon zammı yolda! Ocak artışları sonrası maaşlar nasıl değişecek?

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Emekli ve memur zammında tahminler belli oldu! Enflasyon zammı yolda! Ocak artışları sonrası maaşlar nasıl değişecek?

Gözler artık emekliye yapılacak olan Ocak zammına çevrilirken yapılacak zamlara ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 40.27’yi, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 52.18’i bulabilir. İşte detaylar...

Emeklilere iyileştirme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma sürerken, mevcut düzenlemeler kapsamında memurlara ve emeklilere yapılacak zamlar için de ipuçları geliyor.

Son veri Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

YENİ TAHMİN GELDİ

Ekim ayı anketinde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.

MEMURA EN AZ 33 BİN TL
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak.

Bu durumda yüzde 15'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 52.18'e ulaşacak. Tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 15 bin 30 liraya yükselecek.

EK İYİLEŞTİRME DE MASADA

Ocak zamları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak emeklilere ayrıca bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması gündemde.

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa anketten çıkan tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak. Ancak emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada taban aylık için en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI

◗2023 yılı enflasyon tahmini: % 68.01
◗ 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 40.27
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: % 32.33
◗ Memur ve memur emeklisi Ocak ayı zam oranı: % 52.18
◗ En düşük memur maaşı: 33.505,47 TL
◗ En düşük memur emeklisi maaşı: 15.030,91 TL

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