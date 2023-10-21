Emekli ve memur zammında tahminler belli oldu! Enflasyon zammı yolda! Ocak artışları sonrası maaşlar nasıl değişecek?

MEMURA EN AZ 33 BİN TL

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak.

Bu durumda yüzde 15'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 52.18'e ulaşacak. Tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 15 bin 30 liraya yükselecek.