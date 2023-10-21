Depremzedelere fırsatçılık yapanlara karşı soruşturma kararı! Rekabet Kurulu harekete geçti...

TÜRK DEVLETLERİ REKABET KONSEYİ

Küle, kurum olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile kurdukları ilişkilere de değinerek, Türk dünyasının işbirliği ve entegrasyonunu önemsediklerini vurguladı. Kurum olarak TDT üyesi devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere bir girişim başlattıklarını anlatan Küle, şu bilgileri paylaştı:

"TDT Genel Sekreterliğinden de koordinasyon noktasında destek alıyoruz. Adını da Türk Devletleri Rekabet Konseyi olarak düşünüyoruz. Altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık ve kuruluş aşamasına geldik. Nitekim, 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılması planlanan TDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde de konunun gündeme gelmesi bekleniyor."