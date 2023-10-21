Depremzedelere fırsatçılık yapanlara karşı soruşturma kararı! Rekabet Kurulu harekete geçti...
Rekabet Kurulu depremin ardından bölgede konut seferberliğini baltalamak için harekete geçen hazır beton ve çimento firmaları hakkında soruşturma başlattı. Fiyatı birlikte tespit edip, müşteri paylaştığına dair deliller bulunan 17 firma hakkında incelemeler sürüyor. İşte detaylar...
Depremin ardından bölgedeki konut seferberliğini baltalamak için fiyatları fahiş şekilde artıran hazır beton ve çimento şirketlerine yönelik incelemeler sonuçlanıyor. Rekabet Kurulu yapılan incelemelerin ardından, fiyatı birlikte tespit edip, müşteri paylaştığına dair deliller bulunan 17 firma hakkında soruşturma başlattı.
ARKASI GELECEK
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yapı malzemeleri sektörüne yönelik de inceleme başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 14 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliğinde yerinde incelemeler gerçekleştirdiklerini anlatan Küle, "Çimento ve hazır beton sektörlerinde yürüttüğümüz incelemelerin yanı sıra bu sektörlerde önemli bir girdi kalemi olan yapı kimyasalları, kimyasal katkı ve karışım pazarlarında da özellikle deprem sonrası dönemde ortaya çıkmış rekabeti kısıtlayıcı davranışların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması önem arz ediyor" dedi.
İNCELEMENİN ULUSLARARASI BOYUTU VAR
Bu incelemenin uluslararası boyutu bulunduğuna da işaret eden Küle, "17 Ekim'de başlattığımız incelemeler, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi ile eş zamanlı yürütüldü" diye konuştu. Küle, diğer otoritelerle görüş alışverişinde bulunduklarını, yapı kimyasalları konusunda da işbirliği yaptıklarını söyledi.
TÜRK DEVLETLERİ REKABET KONSEYİ
Küle, kurum olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile kurdukları ilişkilere de değinerek, Türk dünyasının işbirliği ve entegrasyonunu önemsediklerini vurguladı. Kurum olarak TDT üyesi devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere bir girişim başlattıklarını anlatan Küle, şu bilgileri paylaştı:
"TDT Genel Sekreterliğinden de koordinasyon noktasında destek alıyoruz. Adını da Türk Devletleri Rekabet Konseyi olarak düşünüyoruz. Altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık ve kuruluş aşamasına geldik. Nitekim, 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılması planlanan TDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde de konunun gündeme gelmesi bekleniyor."
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