497 milyar liralık dev sosyal yardım desteği yolda! 2024 yılı bütçesinde detaylar belli oldu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçe yasa teklifinin sunumunu yaparken teklife ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre devlet bu yıl 497 milyar liralık sosyal destek sağlarken, dar gelirli vatandaşın da sağlık primini karşılayacak. Diğer yandan işveren ise prim desteği verilecek. Ayrıca depremden etkilenen iller için 1 trilyon lira bütçe ayrılacak. İşte detaylar...
Emekliden çalışana, öğrenciden ev kadınına, reel sektörden çiftçiye toplumun tüm kesimlerini koruyan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken, dar gelirli vatandaşın sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek.
ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA DESTEK
Ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için de 165.9 milyar lira olmak üzere 266 milyar lira aktarılacak.
2024'ÜN İKİNCİ YARISI İÇİN ADIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe yasa teklifinin sunumunu yaptı.
Enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini aktaran Yılmaz, "Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Bu dönemi, geçiş süreci olarak tanımlayarak gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz" dedi.
KESİNTİSİZ BÜYÜME SÜRECEK
Yılmaz, bu yılın ilk yarısı itibarıyla kuvvetli iç talep ve hizmetler sektörü öncülüğünde yüzde 3.9 büyüme ile son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecinin devam ettiğini söyledi.
YÜZDE 4 BÜYÜME
"Küresel düzeyde ekonomik durgunluk belirtilerine rağmen 2023 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin ediliyor" diyen Yılmaz, hane halkı ve reel sektör borçluluğu bakımından Türkiye'nin düşük bir riskliliğe sahip olduğunu ifade etti.
Yılmaz, BES katılımcı sayısının 8.4 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 621.7 milyar liraya, sistemdeki emekli sayısının da 251 bin 558 kişiye ulaştığını ekledi.
Savunma sanayi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirildiğini belirten Yılmaz, "Savunma ve güvenlik birimleri için, Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde 2024 yılında 1 trilyon 133.5 milyar lira ödenek öngörülmektedir" dedi.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN 1 TRİLYON TL BÜTÇE AYRILDI
Gelecek yılın bütçesinden sosyal yardımlara 497 milyar lira, deprem için 1 trilyon lira, ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi için 100.5 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlar için 120 milyar lira, aile destek programı için 32 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 16 milyar lira, SGK işveren prim ödemeleri için 165.9 milyar lira ayrıldı.
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12.5 milyar lira, elektrik tüketim desteği kapsamında 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 6.4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında 1.4 milyar lira aktarılacak.
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