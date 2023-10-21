497 milyar liralık dev sosyal yardım desteği yolda! 2024 yılı bütçesinde detaylar belli oldu...

YÜZDE 4 BÜYÜME

"Küresel düzeyde ekonomik durgunluk belirtilerine rağmen 2023 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin ediliyor" diyen Yılmaz, hane halkı ve reel sektör borçluluğu bakımından Türkiye'nin düşük bir riskliliğe sahip olduğunu ifade etti.

Yılmaz, BES katılımcı sayısının 8.4 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 621.7 milyar liraya, sistemdeki emekli sayısının da 251 bin 558 kişiye ulaştığını ekledi.

Savunma sanayi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirildiğini belirten Yılmaz, "Savunma ve güvenlik birimleri için, Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde 2024 yılında 1 trilyon 133.5 milyar lira ödenek öngörülmektedir" dedi.