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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye 75 milyon 877 bin liralık destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye 75 milyon 877 bin liralık destek

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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