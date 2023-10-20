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Kalyon Enerji World Sustainability Congress 2023’te ilham kaynağı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Kalyon Enerji World Sustainability Congress 2023’te ilham kaynağı oldu

Yenilenebilir enerji sektörünün lider şirketlerinden Kalyon Enerji, World Sustainability Congress 2023’te ülkemizi temsil etti. Amsterdam’daki kongreye ülkemizden davet alan tek konuşmacı olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, yaptığı sunumda, net sıfır hedefine giden yoldaki çalışmalarından ve Kalyon Karapınar GES’te uyguladıkları Otlatma Projesi’nden bahsetti. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik liderlerinden tam not alan proje, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

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