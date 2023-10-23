TABGD BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Tab Gıda halka arz sonuçları son dakika açıklandı! Borsa halka arz detayları...
"TABGD ne zaman işlem görecek?" sorusu özellikle yatırımcıların gündeminde. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan TAB Gıda'nın halka arzı, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada, TAB Gıda halka arzının sonuçları duyuruldu. Peki TABGD ne zaman işlem görecek? İşte, cevabı...
"Tab Gıda ne zaman dağıtılacak?" , "TAB Gıda kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan TAB Gıda'nın tarihi halka arzı büyük bir heyecanla beklenen bir dönemeç noktasını daha geride bıraktı. Talep toplama sürecinin sona ermesi,sonrası şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. İşte, Tab Gıda borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları...
TAB HALKA ARZ OLUYOR!
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.
Yıldı Pazar'da "TABGD" bist koduyla işlem görecek olan şirket 18 Ekim tarihine başlayan talep toplamasına, 20 Ekim tarihinde sona erdi.
HALKA ARZ DAĞITIM ŞEKLİ (OLASI)
1.7 milyon katılımcı: 24 lot (3.120 TL)
2,1 milyon katılımcı: 19 lot (2.470 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,9 milyon katılımcı: 14 lot (1.820 TL)
3,3 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,7 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Halka arzda,
• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,1 katı ve • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.
Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TAB BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Henüz belli olmasa da TAB'ın gelecek hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.
%5'DEN FAZLA PAY ALAN YATIRIMCI BULUNMUYOR
Yapılan açıklamada "TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, yüzde beşten fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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