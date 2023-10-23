TABGD BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Tab Gıda halka arz sonuçları son dakika açıklandı! Borsa halka arz detayları...

"Tab Gıda ne zaman dağıtılacak?" , "TAB Gıda kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan TAB Gıda'nın tarihi halka arzı büyük bir heyecanla beklenen bir dönemeç noktasını daha geride bıraktı. Talep toplama sürecinin sona ermesi,sonrası şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. İşte, Tab Gıda borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları...