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Son Dakika: MEB sınav tarihine ertelediğini açıkladı! İşte 1. dönem 1. Sınavlarının yeni tarihi…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Son Dakika: MEB sınav tarihine ertelediğini açıkladı! İşte 1. dönem 1. Sınavlarının yeni tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı ortak sınavı olan 1. dönem 1. sınavlarının tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. İşte öğrencileri yakından ilgilendiren yeni ortak sınav tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı ortak sınavı olan 1. dönem 1. sınavlarının tarihlerini güncellediğini açıkladı.

MEB ORTAK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında arasında yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.

SINIF GEÇME PUANI TÜRKÇE'DE 70 OLDU

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmeliğe göre daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için ise 50'ye yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre kayıtlardan teneffüs sürelerine, sınıfta cep telefonu kullanımından öğrencilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmamasına, doğum yapan öğretmenlerin nöbet saatlerinden sınıf geçmeye kadar pek çok konuda değişiklik yapıldı.

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