Son Dakika: MEB sınav tarihine ertelediğini açıkladı! İşte 1. dönem 1. Sınavlarının yeni tarihi…

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.

SINIF GEÇME PUANI TÜRKÇE'DE 70 OLDU

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmeliğe göre daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için ise 50'ye yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre kayıtlardan teneffüs sürelerine, sınıfta cep telefonu kullanımından öğrencilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmamasına, doğum yapan öğretmenlerin nöbet saatlerinden sınıf geçmeye kadar pek çok konuda değişiklik yapıldı.