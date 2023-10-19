"TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı içerisinde Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararı şimdiden yurt içi piyasalar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...