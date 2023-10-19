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TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?

"TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için gözler Ekim ayı toplantısına çevrildi. Son toplantıda faizi 5 puan arttıran Merkez Bankası Ekim ayında nasıl bir karar alacak merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar...

"TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı içerisinde Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararı şimdiden yurt içi piyasalar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısı 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faiz artışına devam edilmesi bekleniyor. Bir önceki toplantı sonrasında parasal sıkılaşma ve enflasyon beklentilerinin çıpalanması yönünde kararlar ön plana çıkmıştı. Ekim ayı PPK toplantısından 250 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor.

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