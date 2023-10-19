"Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilik başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuya dair son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında son gelişmeler...