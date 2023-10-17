e-Devlet üzerinden birikiyor: Şahıs Ödemeleri, BES, Bankada Kalan Para... Tek tıkla binlerce liranızı alın!

Günümüzde Türkiye'de birçok sigortalı çalışan, yeni işyerlerine geçtiklerinde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik olarak dahil edilmekte ve maaşlarından kesinti yapılmaktadır. Ancak bu kesintilerin farkında olmayan birçok kişi, banka hesaplarında biriken birikmiş paralarının bilincinde değiller. İşte tam da bu noktada, e-Devlet üzerinde sunulan bir hizmet devreye giriyor ve vatandaşlara BES birikimlerini ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleme, takip etme ve yönetme imkanı sunuyor. Sizinde birikmiş binlerce liranız olabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...

FARKINDA OLMADAN PARANIZ BİRİKMİŞ OLABİLİR

Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor.