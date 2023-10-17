50.000 TL'ye aylık ne kadar kazanırım? 32 günde (1 aylık) mevduat kazanç tablosu şekillendi: Paranız durduğu yerde katlanacak!

Paralarını karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, genellikle bankaların mevduat hesaplarını tercih ederler ve bu hesapların sunduğu faiz oranlarını dikkatlice incelerler. Kısa vadeli yatırım yapmayı amaçlayanlar için 32 günlük mevduat hesapları oldukça cazip olabilir. Bu hesaplar, kısa süreli yatırımlar için hızlı erişim ve cazip faiz oranları sunarlar. Peki 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32 günde 50.000 TL'ye ne kadar faiz getirisi olur?

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.