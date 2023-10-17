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50.000 TL'ye aylık ne kadar kazanırım? 32 günde (1 aylık) mevduat kazanç tablosu şekillendi: Paranız durduğu yerde katlanacak!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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50.000 TL’ye aylık ne kadar kazanırım? 32 günde 1 aylık mevduat kazanç tablosu şekillendi: Paranız durduğu yerde katlanacak!

Elinde belirli bir miktar nakit bulunduran vatandaşlar, bu paralarını güvenli bir şekilde muhafaza etmenin yanı sıra bir miktar getiri elde etmeyi de amaçlar. Bu noktada, her bankanın sunmuş olduğu mevduat hesapları ve faiz oranları arasındaki farklar büyük bir önem taşır. Hangi bankada 50 bin TL yatırıldığında ne kadar getiri sağlanacağını belirlemek için bankaların sunduğu mevduat hesaplarını ve bu hesapların faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. İşte banka banka mevduat getiri tablosu...

Paralarını karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, genellikle bankaların mevduat hesaplarını tercih ederler ve bu hesapların sunduğu faiz oranlarını dikkatlice incelerler. Kısa vadeli yatırım yapmayı amaçlayanlar için 32 günlük mevduat hesapları oldukça cazip olabilir. Bu hesaplar, kısa süreli yatırımlar için hızlı erişim ve cazip faiz oranları sunarlar. Peki 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32 günde 50.000 TL'ye ne kadar faiz getirisi olur?

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

VADELİ MEVDUAT NE DEMEK?

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir. Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.

50 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM?

Akbank

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL

Faiz Oranı: %40

Vakıfbank

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL

Faiz Oranı: %40

Halkbank

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.166,03 TL

Faiz Oranı: %28

Fibabank

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL

Faiz Oranı: %40

Yapıkredi

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.332,6 TL

Faiz Oranı: %32

DenizBank

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.707,4 TL

Faiz Oranı: %41

Türkiye İş Bankası

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.041,1 TL

Faiz Oranı: %25

TEB

Tutar: 50.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 51.749,04 TL

Faiz Oranı: %42

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