Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası PPK kararı açıklandı mı?

YÜZDE 25'TEN 30'A ÇIKTI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.