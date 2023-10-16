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Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası PPK kararı açıklandı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası PPK kararı açıklandı mı?

"Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz eylül ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak 30’a yükseltmişti. İşte konu hakkında detaylar...

"Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası PPK kararı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı 2023 ekim için dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Eylül ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yapacağı toplantı ile faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. İşte konu hakkında detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası ekim ayı PPK Toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Aynı gün faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Para Piyasası Kurulu, piyasaların beklentisine paralel karar açıkladı. Geçen ay 750 baz puanlık artışla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, bu kez politika faizini 500 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 30'a yükselirken PPK açıklamasında, enflasyonda yukarı yönlü baskıların arttığına dikkat çekildi.

YÜZDE 25'TEN 30'A ÇIKTI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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