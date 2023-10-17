"Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayılıyor. Her ay yapılan toplantı sonrasında faiz kararı açıklanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi belli oldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...