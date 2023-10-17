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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Ekim ayının ortasının geçilmesiyle beraber gözler Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...

"Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayılıyor. Her ay yapılan toplantı sonrasında faiz kararı açıklanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi belli oldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu. Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Ekim tarihinde Merkez Bankası faiz kararı için toplantı yapacak. Faiz kararı ise 26 Ekim tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.

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