BORLEASE OTOMOTİV KAÇ LOT VERDİ? Borlease hisse ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi...

BORLEASE KAÇ LOT VERDİ?

TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.