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BORLEASE OTOMOTİV KAÇ LOT VERDİ? Borlease hisse ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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BORLEASE OTOMOTİV KAÇ LOT VERDİ? Borlease hisse ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile geçtiğimiz hafta talep toplayan Borlease Otomotiv'in halka arzı büyük bir ilgi gördü ve sonuçları merakla bekleniyordu. "Borlease halka arzında kaç lot verildi ve ne kadar dağıtıldı?" soruları ise yanıt buldu. İşte, Borlease halka arz talep toplama işlemi hakkında detaylar...

Borlease Otomotiv'in halka arzına milyonlarca yatırımcı yatırımcı katıldı. Borlease, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile halka arz sonuçlarını paylaştı. Peki, Borlease kaç lot verdi? İşte, cevabı...

BORLEASE KAÇ LOT VERDİ?

TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.

Açıklamada "Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

BORLEASE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

KAP'a bildirilen son bildirime göre Borlease Otomotiv 19 Ekim 2023 tarihinde borsada işlem görecek. Açıklama şu şekilde:

"Borlease Otomotiv A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 19/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,30 TL/pay baz fiyat, "BORLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

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