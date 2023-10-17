1 Mayıs 2024’e kadar 25 metreküp doğal gaz devletten! 25 metreküp ücretsiz doğal gaz faturalara nasıl yansıyacak?





25 METREKÜP DOĞAL GAZ 1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ



Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.