1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküp doğal gaz devletten! 25 metreküp ücretsiz doğal gaz faturalara nasıl yansıyacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğal gaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisan ayında tüm doğal gaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğal gaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Karadeniz gazında ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Ayda 50 m3 gaz tüketen bir konutun gaz bedelinin yarısını devlet karşılayacak.
İlkbahar ve yaz aylarında doğal gaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğal gaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğal gaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.
VATANDAŞ AYLARDIR DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEMİYORDU
Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gazın Filyos doğal gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğal gaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.
Bu kapsamda 19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullandı. Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı.
Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğal gaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar TL'ye ulaştı.
25 METREKÜP DOĞAL GAZ 1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ
Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.
Yaklaşan kış ayları sebebiyle ısınmak için doğal gaz kullanacak olan haberlerde 25 metreküpü aşan tüketim için yeniden fatura çıkarılmaya başlanacak.
HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Hesaplama şöyle yapılacak; Örneğin vatandaş ekimde 50 metreküp tüketimde bulunduysa 25 metreküpü yani 153 lirasını devlet ödemeye devam edecek, vatandaşa ise kalan 25 metreküp için 153 lira tutarında fatura çıkarılacak.
Devlet faturalarda 1 Mayıs 2024'e kadar her ay yalnızca 25 metreküplük tüketimi karşılamaya devam edecek. Ankara ve İstanbul'un bazı bölgelerinde olduğu gibi ön ödemeli sayaç kullanıcıları ise kendi satın aldıkları gazdan ön tüketim yapacaklar, ardından yeni yükleme yapmaya gittiklerinde 25 metreküplük hak edişleri kartlarına ücretsiz yüklenerek mahsuplaşma yapılacak.
MÜJDE KAPSAMINDAKİ DESTEK MİKTARI 43 MİLYAR TL'Yİ BULACAK
Devlet ücretsiz doğal gaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.
Mevcutta doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar TL'lik enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.
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