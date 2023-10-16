TAB GIDA TALEP TOPLAMA TARİHİ 2023 | TAB gıda halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, kodu...

"TAB gıda katılım endeksine uygun mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzın tarihleri, lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu gibi kilit bilgiler resmi olarak açıklandı. İşte, haberin detaylar...