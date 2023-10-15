Yasa ile 1 trilyonluk pazara doping etkisi! Yeni dönemde en çok kazanan tüketiciler olacak...





OYBİRLİĞİYLE YASALAŞMIŞTI

1 Temmuz 2022'de TBMM'de oybirliği ile yasalaşan kanun daha sonra anlaşılmayan bir nedenle CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Mahkeme ise iptal istemini oybirliğiyle reddetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin iki hafta önce yayınlanan gerekçeli kararında da kanunun e-ticaret firmaları aleyhine orantısız bir sınırlamaya neden olmadığını belirterek, yasanın küçük ve orta ölçekli e-ticaret oyuncuların rekabet gücünü koruyarak varlıklarının sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşıdığını, büyük e-ticaret oyuncularının avantajlı konumlarını kullanarak rekabet ortamını bozmalarını engelleme amacına hizmet ettiğini tespit etmişti. Kanun, 1 Ocak 2023'te kademeli olarak birkaç yılda yürürlüğe girecek. Yılbaşında e-ticaret platformları kendi özel markalarını platformları üzerinden satamayacak. Belirli bir pazar payının üzerindeki pazaryerleri yeni yıl ile birlikte e-ticaret pazar yerindeki satışları haricinde kargo hizmeti sunamayacak.