"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu. İşte, konu hakkında son gelişmeler...