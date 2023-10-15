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Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi" seçim öncesi verilen vaatlerin biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısında evlilik kredisiyle ilgili son durumu paylaştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

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