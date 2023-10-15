Sahte konut ilanı skandalı! Dolandırıcıların yeni oyunu "pes" dedirtti

Konut ve araçta fahiş fiyatlara savaş açan Ticaret Bakanlığı, bir yandan da sahte gayrimenkul ilanları ile vatandaşları dolandırmaya çalışan emlakçılara karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden ellerinde bulunmayan farklı konut fotoğraflarıyla tüketicileri aldatmaya çalışan 5 gayrimenkul firmasına toplamda 575 bin TL idari para cezası kesti.



Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sahibinden.com adlı internet sitesi üzerinden tüketicileri aldatmaya yönelik verildiği tespit edilen ilanları mercek altına aldı. Tüketicilerin gayrimenkul firmalarıyla ilgili şikâyetlerini inceleyen Reklam Kurulu, söz konusu internet sitesinde ilan yayınlayan 5 firmanın ilanlarında aykırılık tespit etti. İnceleme sonucu alınan kararlara göre bir gayrimenkul firması, satışı yapılan bir daireyi satıştaymış gibi ilanda tutmaya devam etti.