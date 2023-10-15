Sahte konut ilanı skandalı! Dolandırıcıların yeni oyunu "pes" dedirtti
İlan platformlarında sahte konut fotoğraflarıyla vatandaşları kandıran emlakçılar türedi. Bunları yakın takibe alan Ticaret Bakanlığı, 5 gayrimenkul firmasına toplam 575 bin TL idari para cezası kesti.
Konut ve araçta fahiş fiyatlara savaş açan Ticaret Bakanlığı, bir yandan da sahte gayrimenkul ilanları ile vatandaşları dolandırmaya çalışan emlakçılara karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden ellerinde bulunmayan farklı konut fotoğraflarıyla tüketicileri aldatmaya çalışan 5 gayrimenkul firmasına toplamda 575 bin TL idari para cezası kesti.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sahibinden.com adlı internet sitesi üzerinden tüketicileri aldatmaya yönelik verildiği tespit edilen ilanları mercek altına aldı. Tüketicilerin gayrimenkul firmalarıyla ilgili şikâyetlerini inceleyen Reklam Kurulu, söz konusu internet sitesinde ilan yayınlayan 5 firmanın ilanlarında aykırılık tespit etti. İnceleme sonucu alınan kararlara göre bir gayrimenkul firması, satışı yapılan bir daireyi satıştaymış gibi ilanda tutmaya devam etti.
REKLAM DURDURMA
Kurulun incelemesinde "İlandaki dairenin satıldığı, ilanın neden hala aktif olduğu" sorulduğunda ise firma tarafından fiyat algısı yaratmak için ilanı kaldırmadıklarının söylendiği, ilanla tüketicileri firmaya yönlendirip daha yüksek fiyatlı daireleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Reklam Kurulu, tanıtımların gerçeği yansıtmadığı ve rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle firmaya reklam durdurma cezası verdi.
GÖRSELDE ELDE OLMAYAN KONUTLAR KULLANILDI
5 farklı gayrimenkul firması hakkında yapılan şikâyetlerde, ilanların görsellerinde firmaların ellerinde olmayan konutları kullandığı iddia edildi. Şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, "Yayımlanan reklamlarda yer verilen konutların ilanlarında kullanılan görsellerin yetkisi dahilinde olmayan konutlardan edindiği ve piyasa koşullarına göre uygun fiyatlara yer verilen söz konusu ilanlar aracılığıyla tüketicilerin ilgili şahıssa başvurmaya yönlendirildiği ancak tüketicilere bu konutların gösterilmeyerek farklı konutların pazarlanmaya çalışıldığı" tespitinde bulundu. Kararlarda 5 firmaya da aldatıcı beyanlarda bulunulduğu ve rekabete aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 115'er bin TL para ve reklam durdurma cezası uygulandı.
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