SSK BAĞKUR emeklisi için yüzleri güldürecek haber verildi! 17-20-26 Ekim tarihlerine dikkat
17 milyon emekli vatandaş, her ayın başında heyecanla bekledikleri emekli maaşlarının ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen bu tarihler emeklilerin aylık planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor. Ancak bazı istisnai durumlarda, özellikle hafta sonları gibi ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Tahsis numarasının son rakamına göre, maaşların ödeme tarihleri belirlendi.
Ekim ayıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşlarını alacakları tarihleri merakla bekliyor. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri, emeklilerin ajandasındaki önemli günler arasında yer alıyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı emekliler ve Bağ-Kur emeklileri için bu tarihler oldukça kritik. Tahsis numaraları, emeklilerin özlük dosyalarını temsil ediyor ve bu numaralar üzerinden ödeme tarihleri belirleniyor.
TARİHLER BELLİ OLDU
Emekli maaşlarının ödeme tarihleri belirlendi. Tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen takvime göre, milyonlarca emekli ayın hangi gününde maaşlarını alacaklarını önceden planlayabilecek.
SSK
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde ödeme alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ise ayın 21'inde maaşlarını hesaplarında görecekler.
BAĞKUR
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
- SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...