SSK BAĞKUR emeklisi için yüzleri güldürecek haber verildi! 17-20-26 Ekim tarihlerine dikkat

Ekim ayıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşlarını alacakları tarihleri merakla bekliyor. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri, emeklilerin ajandasındaki önemli günler arasında yer alıyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı emekliler ve Bağ-Kur emeklileri için bu tarihler oldukça kritik. Tahsis numaraları, emeklilerin özlük dosyalarını temsil ediyor ve bu numaralar üzerinden ödeme tarihleri belirleniyor.