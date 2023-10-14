14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SSK BAĞKUR emeklisi için yüzleri güldürecek haber verildi! 17-20-26 Ekim tarihlerine dikkat

SSK BAĞKUR emeklisi için yüzleri güldürecek haber verildi! 17-20-26 Ekim tarihlerine dikkat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2023
ABONE OL
SSK BAĞKUR emeklisi için yüzleri güldürecek haber verildi! 17-20-26 Ekim tarihlerine dikkat

17 milyon emekli vatandaş, her ayın başında heyecanla bekledikleri emekli maaşlarının ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen bu tarihler emeklilerin aylık planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor. Ancak bazı istisnai durumlarda, özellikle hafta sonları gibi ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Tahsis numarasının son rakamına göre, maaşların ödeme tarihleri belirlendi.

Ekim ayıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşlarını alacakları tarihleri merakla bekliyor. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri, emeklilerin ajandasındaki önemli günler arasında yer alıyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı emekliler ve Bağ-Kur emeklileri için bu tarihler oldukça kritik. Tahsis numaraları, emeklilerin özlük dosyalarını temsil ediyor ve bu numaralar üzerinden ödeme tarihleri belirleniyor.

TARİHLER BELLİ OLDU

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri belirlendi. Tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen takvime göre, milyonlarca emekli ayın hangi gününde maaşlarını alacaklarını önceden planlayabilecek.

SSK

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde ödeme alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda maaşlarını çekebilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ise ayın 21'inde maaşlarını hesaplarında görecekler.

BAĞKUR

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA