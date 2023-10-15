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Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, ne zaman? Ev hanımlarına emeklilikten kimler yararlanacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, ne zaman? Ev hanımlarına emeklilikten kimler yararlanacak?

"Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca ev hanımı gelecek açıklamayı bekliyordu. Bakan Vedat Işıkhan konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, ne zaman? Ev hanımlarına emeklilikten kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda " İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulunan Işıkhan, konuya dair önemli açıklamalarına devam etti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER NE?

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre farklılık gösterilebileceği daha önceden duyurulmuştu.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN DUYURDU!

Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

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