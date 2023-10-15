"Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, ne zaman? Ev hanımlarına emeklilikten kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda " İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulunan Işıkhan, konuya dair önemli açıklamalarına devam etti. İşte konu hakkında son gelişmeler...