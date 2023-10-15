Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
"Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. İşte konu hakkında detaylar...
"Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin detaylar netleşti. Bilindiği üzere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yıla özel üçüncü kez verilecek. İşte konu hakkında detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:
Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.
5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.
5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.
ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.
İKİ AYLIK ALANA YÜKSEK DOSYADAN
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.
EMEKLİ ZAMMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:
''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.
New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:
"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"
Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak"
Ek zam çalışmaları sürerken Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye devam ediyor. Son olarak Eylül enflasyonu belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon emekli zammı yüzde 25,11 olarak kaydedildi. Emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlarını alacak. Zamda uygulanacak refah payı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
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