Bakan Uraloğlu’ndan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açıklaması: 1 milyon yolcu öngörüyoruz

"7 İSTASYONDA TOPLAM 105 BİN METREKARE YAPI ALANININ %90'INI BİTİRDİK"

Bakan Uraloğlu, "Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat etmesini öngörüyoruz . Hattın işletmeye alınması ile, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6.1 milyar dolar olacaktır. Projemizde bugüne kadar, 13,3 km TBM ve 3,6 km klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 km tünel kazısını tamamladık. 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının %90'ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demiryolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde %90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar %55, Elektromekanik işlere ait imalatlar %62 oranında tamamlanmıştır. İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik, sinyalizasyon, vb. imalatları en kısa sürede tamamlayıp projemizi 2024 yılı ilk çeyreği içinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında firmamız ve AYGM ile bunun 2024 Şubat ayı içerisinde ilk çeyreği değil Şubat ayı içerisinde inşallah İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Buradan da bunu sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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