5 bin liralık ikramiyede ayrıntılar netleşti! EYT’liler alacak mı? Kim ne kadar alacak?

EKİM KRİTERİ

1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Yani Ekim itibariyle çalışmayanlar ikramiye kapsamında. Çalıştığı halde Ekim gelmeden işten ayrılmış olanlar da ödemeyi alabilecek. Ekim'de 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye ödenmeyecek. Düzenlemeden, emekli aylığı alma ve çalışmama şartlarını sağlayan EYT'liler de yararlanacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; hem emekli hem yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, kendi aylığı üzerinden 5 bin lira ikramiye verilecek.