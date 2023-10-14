Devletten gençlere büyük destek: Faizsiz evlilik kredisi | Ne zaman verilecek, şartlar neler?

ÖNCE 11 İLDE

Uygulamada pilot bölge olarak da 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri ilk olarak Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Son yapılan çalışmalara göre bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.

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