14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Devletten gençlere büyük destek: Faizsiz evlilik kredisi | Ne zaman verilecek, şartlar neler?

Devletten gençlere büyük destek: Faizsiz evlilik kredisi | Ne zaman verilecek, şartlar neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
ABONE OL
Devletten gençlere büyük destek: Faizsiz evlilik kredisi | Ne zaman verilecek, şartlar neler?

Aile ve Gençlik Bankası’nın evlenecek gençlere vereceği faizsiz kredide yaş aralığı belli oldu. İlk evliliği yapma şartı getirilirken, ekonomik duruma da bakılacak. Peki evlilik kredisi ne zaman verilecek? Şartları neler? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu kapsamda evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. Pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi.

MECLİS'E GELECEK
AK Parti, 14 Mayıs seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Üniversitelilere vergisiz cep telefonu, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet, ev kadınlarına prim desteği, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatı sağlayacak olan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın en önemli başlığı da yeni evlenecek gençlere verilecek kredi olacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Uygulamada yaş aralığı da belirlendi. 150 bin liralık kredi 18-25 yaş arasında ilk kez evlenecek çiftlere verilecek. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumuna da bakılacak.

ÖNCE 11 İLDE
Uygulamada pilot bölge olarak da 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri ilk olarak Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Son yapılan çalışmalara göre bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA