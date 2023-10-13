TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Ekim ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?

"TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Eylül ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maaşları birçok kalemde etkileyen enflasyon oranları için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...