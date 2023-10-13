TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Ekim ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?
"TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları birçok kalemde maaşları etkliyor. Hal böyle olunca açıklamanın detayları merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Eylül ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maaşları birçok kalemde etkileyen enflasyon oranları için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından her ayın 3'ünde yapılıyor.
Eylül ayı enflasyon rakamları (3 Ekim 2023 Salı) açıklandı.
Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 5 olacağı yönündeydi.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANMIŞTI
Ağustos ayı enflasyonu 4 Eylül 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı. TÜFE aylık bazda yüzde 9.09 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.
ÜFE ise yıllık yüzde 49.41, aylık ise yüzde 5.89 yükseldi.
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım 2023'te açıklanacak.
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- TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Ekim ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?
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