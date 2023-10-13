"Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-kur'lu çalışanlar tarafından 9000 olan prim gün sayısının 7200'e ne zaman düşürüleceği, emekli olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı açıklandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...