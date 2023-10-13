Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne, açıklama geldi mi?
"Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, birçok Bağ-kur'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle yasadan faydalanamamıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-kur'lu çalışanlar tarafından 9000 olan prim gün sayısının 7200'e ne zaman düşürüleceği, emekli olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı açıklandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.
Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.
BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.
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- Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne, açıklama geldi mi?
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