TAB GIDA HİSSE FİYATI 2023! TAB gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot veriyor? MİDAS HALKA ARZ...

"TAB gıda halka arz ne zaman 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. TAB Gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yatırımcılar ise konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Tab gıda halka arz hisse kodu ne, kaç lot verir? İşte, haberin detayları...