TAB GIDA HİSSE FİYATI 2023! TAB gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot veriyor? MİDAS HALKA ARZ...
"TAB gıda halka arz hangi bankalar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TAB Gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yatırımcılar ise konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Tab gıda halka arz ne zaman, hang itarihte? İşte, haberin detayları...
"TAB gıda halka arz ne zaman 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. TAB Gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yatırımcılar ise konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Tab gıda halka arz hisse kodu ne, kaç lot verir? İşte, haberin detayları...
TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR!
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Toplamda 46.483.400 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıtacak olan Tab Gıda'nın halka açıklık oranı, taslak izahnamede yer alan bilgilere göre yüzde 18,5 olarak kaydediliyor.
TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.
Bu halka arz büyüklüğü Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor.
TAB Gıda'nın halka arz tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Hisse Kodu: TABGD
Toplam Lot: 52.500.000 Lot
Fiyat: 130 TL
Toplam Arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL
Dağıtım: Bireysele Eşit Dağıtım
Fon Kullanım Yerleri:
%42 Yatırım Finansmanı
%23 Yenilenebilir Enerji Yatırımları
%20 Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması
%15 Dijitalleşme Ve Teknoloji Yatırımları
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- TAB GIDA HİSSE FİYATI 2023! TAB gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot veriyor? MİDAS HALKA ARZ...
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