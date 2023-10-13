13-22 Ekim Arasında Emeklilere 8000 TL Ödeme Olacak! Tarihler Arasında Başvuru Maaş Hesabından Yapılacak (PROMOSYON)

Türkiye genelinde kamu ve özel bankalar, emekli promosyon miktarlarını ekim ayında güncelledi. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik sunulan promosyon ödemelerinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü verenlere çeşitli tutarlarda ödemeler yapılıyor. Emeklilere sunulan bu avantajlı promosyonlar, en düşük 3 bin TL'den başlayarak, en yüksek 12 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Güncellenen promosyon miktarları arasında, Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar bulunmaktadır. Emekliler, tercih ettikleri banka aracılığıyla bu güncel promosyon avantajlarından faydalanabilirler. Bu sayede, emeklilerin maaşlarını belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alma durumlarına karşılık, ekonomik anlamda destek sağlanmış olacaktır.

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI (SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ)