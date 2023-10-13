13-22 Ekim Arasında Emeklilere 8000 TL Ödeme Olacak! Tarihler Arasında Başvuru Maaş Hesabından Yapılacak (PROMOSYON)
"Emekli promosyon ödeme tablosu, ekim ayında güncellendi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon avantajı sunan bankalar arasındaki rekabet sürüyor. Peki hangi banka ne kadar maaşa ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 2023 ekim ayının banka emekli promosyon ödeme tablosu…"
Türkiye genelinde kamu ve özel bankalar, emekli promosyon miktarlarını ekim ayında güncelledi. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik sunulan promosyon ödemelerinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü verenlere çeşitli tutarlarda ödemeler yapılıyor. Emeklilere sunulan bu avantajlı promosyonlar, en düşük 3 bin TL'den başlayarak, en yüksek 12 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Güncellenen promosyon miktarları arasında, Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar bulunmaktadır. Emekliler, tercih ettikleri banka aracılığıyla bu güncel promosyon avantajlarından faydalanabilirler. Bu sayede, emeklilerin maaşlarını belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alma durumlarına karşılık, ekonomik anlamda destek sağlanmış olacaktır.
BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI (SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ)
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
HalkBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
VakıfBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
Garanti BBVA
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma sözü verenlere 4.500 ila 8.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı sunuluyor.
İş Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma sözü verenlere 4.500 ila 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı sunuluyor.
TEB
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB'den alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
7.500 TL ila 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
QNB Finansbank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca QNB Finansbak'dan alma sözü verenlere 4.800 ila 8.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Aylık 3.499 TL altında maaş alanlara 4.800 TL,
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Deniz Bank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca QNB Deniz Bank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL
Yapı Kredi
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözü verenlere 4.500 ila 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 4.500 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.500 TL
Akbank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'dan alma sözü verenlere 6.000 ila 10.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül imkanı sunulacak.
ING
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma sözü verenlere 5.100 ila 8.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 5.100 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.950 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 8.500 TL
Banka ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na verenlere 4.000 TL ek promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Promosyonla birlikte rakam 12.500 TL'ye kadar yükseliyor.
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