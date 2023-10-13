Halka Arz işlemleri bugün bitiyor! MHR GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?
"MHR GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan MHR GYO'nun halka arzı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, İşte, MHR GYO halka arzı ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
"MHR GYO halka arz hangi bankalarda var?" sorusunun cevabı araştırılılıyor. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan MHR GYO'nun halka arzı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, İşte, MHR GYO halka arzı ne zaman bitecek? İşte, konuya ilşişkin merak edilen detaylar...
MHR GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?
Sermaye Piyasası Haftalık Bülteni'ne göre MHR Gayrimenkul'ün 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.
1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Mhr GYO halka arzında talep toplama aşaması 12 - 13 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca devam edecek.
Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)
2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)
2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)
2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)
3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)
3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)
MHR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
MHR GYO halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan kişilerce merak ediliyor. MHRGY payları da bu haftaki diğer iki halka arz şirketi gibi katılım endeksine uygun olarak piyasaya sunuluyor. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak.
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