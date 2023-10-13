Halka Arz işlemleri bugün bitiyor! MHR GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

MHR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

MHR GYO halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan kişilerce merak ediliyor. MHRGY payları da bu haftaki diğer iki halka arz şirketi gibi katılım endeksine uygun olarak piyasaya sunuluyor. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak.