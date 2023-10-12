KYK burs/kredi ne kadar, kaç TL? | Bursları zamlı mı yatacak, ödemeler ne zaman artacak? KYK 3 aylık toplu para ne zaman verilecek?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından dört gözle beklenen bir dönemdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs başvurularının 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edileceğini duyurarak öğrencileri bu sürece hazırlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burs ücretleri her ay düzenli olarak öğrenci hesaplarına yatırılacaktır. Peki 2024 yılında KYK burs/kredi ne kadar, kaç TL olacak? KYK bursları artacak mı?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden başladı ve ön lisans, lisans eğitimine yeni başlayanlar ile üniversitelerde ara sınıflarda okuyan öğrenciler başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu sene ilk kez burs ya da kredi alacak öğrenciler ödemelerin miktarına ilişkin detayları araştırıyor. 2024'te KYK burslarının zamlı mı yatacağı merak konusu oldu. İşte tüm merak edilen detayların cevapları...
KYK BURS ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?
2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.
Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında memur, asgari ücret ve emekli maaşları zamlandı.
Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen bursun yılbaşından sonra zamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
KYK BURSLARI ÜNİVERSİTELER KAPALIYKEN YATAR MI?
KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Burs ödemeleri her ay yatırıldığından üniversiteler kapalıyken de öğrenciler burslardan yararlanabilir. İlk burs ödemelerinin geriye dönük olarak 3 aylık toplu şekilde öğrenci hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra duyurulacak.
KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?
KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatması beklenmektedir.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?
Lisans öğrencilerinin 850 liradan 1250 liraya,
Yüksek lisans öğrencilerinin 1700 liradan 2500 liraya
Doktora öğrencilerinin 2550 liradan 3750 liraya yükseltildi.
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