KYK burs/kredi ne kadar, kaç TL? | Bursları zamlı mı yatacak, ödemeler ne zaman artacak? KYK 3 aylık toplu para ne zaman verilecek?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden başladı ve ön lisans, lisans eğitimine yeni başlayanlar ile üniversitelerde ara sınıflarda okuyan öğrenciler başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu sene ilk kez burs ya da kredi alacak öğrenciler ödemelerin miktarına ilişkin detayları araştırıyor. 2024'te KYK burslarının zamlı mı yatacağı merak konusu oldu. İşte tüm merak edilen detayların cevapları...

KYK BURS ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında memur, asgari ücret ve emekli maaşları zamlandı.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen bursun yılbaşından sonra zamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.