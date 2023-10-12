Emekliye 12 bin 500 TL ödeme yapılacak! Ekim ayında tablo yenilendi! İşte Ziraat, VakıfBank, HalkBank, TEB, QNB Deniz Bank, Yapı Kredi ödeme tablosu…

Akbank

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'dan alma sözü verenlere 6.000 ila 10.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL

3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL

7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül imkanı sunulacak.