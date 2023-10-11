1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?
"1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk evim konut kredisi ile 1.20 faiz ve 15 yıl (180 ay) vade için hazırlıklar sürerken, gündeme gelen kısıtlamalar da merak konusu oldu. BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredilere sınırlama getirdi. Bundan sonra tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90’ı değil, yüzde 22.5’i kadar kredi çekebilecek. İşte konular hakkında detaylar...
"1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konut kredisi haberleri yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi kampanyalarını araştırıyor. Yeni kampanya için gözler Meclis'ten çıkacak kararda. İşte konu hakkında detaylar...
NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.
VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.
YENİ KAMPANYA İÇİN FAİZ ORANI NE OLUR?
Önemli bir diğer etken de son dönemde özellikle özel bankalarda aylık 2.90'a kadar çıkan konut kredileri faiz oranlarının nispeten tüketiciler için kabul edilebilir seviyeye düşürülmesidir.
Burada da çok net belli olmasa bile belki 1.20-1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde bir kampanya sektör tarafından talep edilebilir.
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bazı sınırlandırmalar söz konusu olabilir. Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Bu çerçeveler genişletildikçe kredi kullanım oranı daha sınırlı hale getirilecektir.Satın alınan konutta belki belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir. Bu sayede özellikle gerek kentsel dönüşüm gerek sınırlı arz ile yükselmeye devam eden konut kiraları satışla bir nebze daha olsun gevşeyebilir. Burada asıl amaç tabi inşaat firmalarının üretiminin belli bir seviyede en azından korunabiliyor olmasıdır."
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- 1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?
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