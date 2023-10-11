1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bazı sınırlandırmalar söz konusu olabilir. Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Bu çerçeveler genişletildikçe kredi kullanım oranı daha sınırlı hale getirilecektir.Satın alınan konutta belki belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir. Bu sayede özellikle gerek kentsel dönüşüm gerek sınırlı arz ile yükselmeye devam eden konut kiraları satışla bir nebze daha olsun gevşeyebilir. Burada asıl amaç tabi inşaat firmalarının üretiminin belli bir seviyede en azından korunabiliyor olmasıdır."