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Çağrı Başkan Erdoğan'dan | Tarım Kredi Marketlerinde yüzde 50'ye varan indirimler! 16 Ekim büyük gün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Çağrı Başkan Erdoğan’dan | Tarım Kredi Marketlerinde yüzde 50’ye varan indirimler! 16 Ekim büyük gün

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: 16 Ekim 2023 tarihinde başlayacak yeni kampanyamız kapsamında; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kâğıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

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