13 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
"Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, bölgedeki çiftçiler ve aileleri için temel bir geçim kaynağıdır. Fındık üretim merkezlerinden olan Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi illerdeki çiftçiler, fındık hasadının tamamlanmasının ardından elde edecekleri ürünün fiyatının ne olacağını merakla bekliyor.
Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, hem Türkiye ekonomisine hem de bölgedeki çiftçiler ve aileleri için büyük bir öneme sahiptir. Her yıl hasat döneminde, fındık fiyatları merakla beklenir ve çiftçilerin gelirlerini etkileyen bir faktör haline gelir. İşte güncel fındık fiyatları listesi 2023!
GİRESUN FINDIK FİYATLARI
Giresun kalite fındık: 97 - 104 TL/Kg
Çakıldak fındık: 94 - 96 TL/Kg
Levant kalite fındık: 93 - 94 TL/Kg
FİSKOBİRLİK
Yağlı Fındık: 97.00 – 108.00 TL
Kara ve Sivri Fındık: 88.00 – 98.50 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI SON DURUM!
Ordu'da dün 90 TL'den işlem gören fındık fiyatı bugün 88 TL'ye düştü. Serbest piyasa sezona 73 TL'den başlamıştı. Rekoltenin az tahmin edilmesiyle birlikte piyasada fiyatlar 98 TL'ye kadar çıkmıştı. Sonradan fiyatlar düşüş eğilimine girdi. Geçen hafta başlayan düşüş bugün de sürdü.
12 EKİM 2023 SERBEST PİYASA GÜNCEL LİSTE!
Samsun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 92 TL
Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 87 TL
Ordu serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 88 TL
Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 86 TL
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