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Son dakika: TÜİK'ten yeni işe alım! 20 uzman yardımcısı için şartlar neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika: TÜİK’ten yeni işe alım! 20 uzman yardımcısı için şartlar neler?

Son dakika...Resmi Gazete'de yayımlanan karaar göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. İşte gerekli şartlar....

SON DAKİKA | Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adaylar başvurularını, 11-20 Ekim döneminde e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

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