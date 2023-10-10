2023 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 10 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
"2023 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile ödediği evde engelli bakım maaşlarında Ekim ayı için bekleyiş sürüyor. İşte konu hakkında detaylar...
"2023 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 10 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konula arasında yer alıyor. Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. İşte konu hakkında detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK EKİM 2023?
Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Ekim ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.
EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:
TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?
- 99 bin TL maaş ile alımlar başladı! Millî Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıkladı
- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
- İbn-i Sina'dan halsizliği hayatınızdan çıkaracak tedavi! Yorgunluğa, uykusuzluğa 1000 yıllık reçete! Meğer o su...
- Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?
- SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!