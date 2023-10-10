"2023 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 10 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konula arasında yer alıyor. Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. İşte konu hakkında detaylar...