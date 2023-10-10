Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." demişti. Tüm gözler şimdi söz konusu faizsiz kredi imkanının başlama tarihi ve başvuru şartlarında. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti. Söz konusu krediler hakkında geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı. İşte konu hakkında detaylar...
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bir süredir gündemde olan evlilik kredisine değinen Erdoğan, gelecek günlerde uygulamanın ayrıntılarının netleşeceğini söyledi.
Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.
Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.
EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.
Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.
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